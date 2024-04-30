В якій області окупанти найчастіше застосовують ДРГ – в ДПСУ назвали регіон

Раніше виоску активність ДРГ фіксували у Харківській та Чернігівській областях. Проте сьогодні ситуація змінилася.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко, передають Новини України – НСН.

Росія продовжує диверсійну діяльність на кордоні з Україною. Раніше ворожі ДРГ фіксували на Харківщині та Чернігівщині. Сьогодні це Смуська область, проте сьогодні ситуація дещо змінилася.

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Збір інформації

Андрій Демченко зазначив, що війська РФ продовжують диверсійні заходи на кордонах з Чернігівською та Харківською областями. Утім, найактивнішим напрямком, де прикордонники викривають спроби заходу ворожих ДРГ, залишається Сумська область.

Окупанти намагаються дізнатися місця розташування Сил оборони, вогневі позиції та спостережні пункти, аби надалі завдавати по них удару. Якщо ДРГ розуміють, що мають достатньо сил та засобів, то одразу б’ють по ЗСУ.

“Протидія відбувається спільними діями і підрозділів Державної прикордонної служби, і Збройних Сил, і Національної гвардії, які також посилюють цей напрямок. Для того, щоб завчасно викривати спроби заходу ДРГ, завдавати по них удару, як зі стрілецької зброї, так і з більш потужного озброєння. Як мінімум, вибивати їх за лінію нашого державного кордону”, – сказав Андрій Демченко.

За його словами, складно відповісти, чому росіяни обрали для диверсійних дій саме Сумську область. Можливо, окупантам складно уявити українську систему оборони, тому використовують ДРГ для збору інформації.

Попри щоденні ворожі обстріли та диверсійну діяльність, Україна має надалі нарощувати оборонні можливості для вчасного викриття таких груп.

“Нині наші воїні застосовують технічні засоби контролю за місцевістю, безпілотники для моніторингу за прикордонням. Поки матимемо такого сусіда, проблеми й складнощі завжди будуть, тому потрібно посилюватися, аби протидіяти діям Росії”, – підсумував Демченко.

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