Німеччина передає Україні новий пакет військової допомоги: що до нього увійшло

Німеччина передає Україні новий пакет військової допомоги. Про це вона оголосила 16 січня, інформує НСН.
На сайті Уряду Німеччини оприлюднено список того, що увійшло до нового пакету допомоги.
А саме:
- боєприпаси для танків Leopard 1;
- 8 бронетранспортерів;
- 30 бойових машин піхоти Marder;
- 15 самохідних зенітних установок Gepard;
- 25 дронів-розвідників RQ-35 HEIDRUN;
- 50 терміналів зв’язку SatCom;
- п’ять автомобілів для прикордонної служби;
- 16 вантажівок Zetros
- матеріали для знешкодження вибухових боєприпасів.
Крім того додатково готується до передачі в майбутньому:
- 20 БМП “Marder”;
- 15 самохідних зенітних установок GEPARD;
- 124 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;
- 700 бойових шоломів;
- 1500 LED-ламп;
- 24 вантажівки Zetros;
- 20 рефрижераторів Zetros
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