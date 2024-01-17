Німеччина передає Україні новий пакет військової допомоги: що до нього увійшло

Німеччина передає Україні новий пакет військової допомоги. Про це вона оголосила 16 січня, інформує НСН.

На сайті Уряду Німеччини оприлюднено список того, що увійшло до нового пакету допомоги.

А саме:

боєприпаси для танків Leopard 1;

8 бронетранспортерів;

30 бойових машин піхоти Marder;

15 самохідних зенітних установок Gepard;

25 дронів-розвідників RQ-35 HEIDRUN;

50 терміналів зв’язку SatCom;

п’ять автомобілів для прикордонної служби;

16 вантажівок Zetros

матеріали для знешкодження вибухових боєприпасів.

Крім того додатково готується до передачі в майбутньому:

20 БМП “Marder”;

15 самохідних зенітних установок GEPARD;

124 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;

700 бойових шоломів;

1500 LED-ламп;

24 вантажівки Zetros;

20 рефрижераторів Zetros

Ще новини України і світу: Найбільша в історії партія дронів і далекобійні ракети: новий пакет допомоги для України від Британії