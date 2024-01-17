Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
Війна

Німеччина передає Україні новий пакет військової допомоги: що до нього увійшло

Адмін сайту
Німеччина передає Україні новий пакет військової допомоги: що до нього увійшло

Німеччина передає Україні новий пакет військової допомоги. Про це вона оголосила 16 січня, інформує НСН.

На сайті Уряду Німеччини оприлюднено список того, що увійшло до нового пакету допомоги.

А саме:

  • боєприпаси для танків Leopard 1;
  • 8 бронетранспортерів;
  • 30 бойових машин піхоти Marder;
  • 15 самохідних зенітних установок Gepard;
  • 25 дронів-розвідників RQ-35 HEIDRUN;
  • 50 терміналів зв’язку SatCom;
  • п’ять автомобілів для прикордонної служби;
  • 16 вантажівок Zetros
  • матеріали для знешкодження вибухових боєприпасів.

Крім того додатково готується до передачі в майбутньому:

  • 20 БМП “Marder”;
  • 15 самохідних зенітних установок GEPARD;
  • 124 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;
  • 700 бойових шоломів;
  • 1500 LED-ламп;
  • 24 вантажівки Zetros;
  • 20 рефрижераторів Zetros

Ще новини України і світу: Найбільша в історії партія дронів і далекобійні ракети: новий пакет допомоги для України від Британії

Якщо ви хочете подякувати нам за нашу роботу, ви можете це зробити тут
Все про допомогу

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×