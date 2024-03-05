Увечері 5 березня у мільйонів користувачів не працювали Фейсбук, Інстаграм та інші мережі, які станом на зараз вже почали відновлюватися.

Користувачі повідомляли про те, що не можуть зайти в застосунок, а деяких – навіть вибило з акаунтів.

Згідно з даними Downdetector проблеми з Facebook відчули понад 60% користувачів, з YouTube — понад 40%, з Instagram – понад 60%.

Також Downdetector фіксував збої у Gmail, TikTok, Google та X.

Низка кабелів на дні Червоного моря, які забезпечують глобальний інтернет і телекомунікації, були пошкоджені напередодні. Це змусило провайдерів перенаправляти майже чверть трафіку між Азією, Європою та Близьким Сходом. Припускають, що саме цей інцидент міг стати причиною масштабного збою соцмереж

Чому не працювали Фейсбук, Інстаграм та інші мережі? Названо ймовірну причину

Можливу причину назвали Washington Post, CNN, передає НСН.

Провайдери телекомунікацій повідомили: щонайменше чотири підводні волоконно-оптичні кабелі, які передають значну частину усього інтернет-трафіку, були пошкоджені минулого тижня в Червоному морі. Йдеться про SEACOM, TGN, Africa Asia Europe-One і Europe India Gateway.

Гонконзька телекомунікаційна компанія HGC Global Communications заявила, що кабелі були «перерізані», що спричинило «значні» збої у мережах на Близькому Сході. За оцінками HGC, постраждало 25% трафіку між Азією та Європою, а також Близьким Сходом. Компанія заявила, що перенаправляє трафік, щоб мінімізувати збої для клієнтів.

Південноафриканська компанія Seacom, якій належить одна з постраждалих кабельних систем, повідомила: за попередніми даними тестування, постраждалий сегмент розташовується в межах морської юрисдикції Ємену, в південній частині Червоного моря.

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