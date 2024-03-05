У Червоному морі перерізали кабелі глобального інтернету, що з’єднували Європу, Азію та Африку. Про це повідомляють міжнародні інформаційні агентства, передає НСН з посиланням на Інтерфакс Україна. Виведено з ладу 25% трафіку.

Виведено з ладу три телекомунікаційні кабелі в Червоному морі, що з’єднують Європу, Азію та Африку, повідомило Associated Press (AP) із посиланням на дані компанії HGC Global Communications Limited, що базується в Гонконзі.

За її інформацією, обрубано лінії зв’язку Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1), Europe India Gateway і один із кабелів Seacom-TGN-Gulf, що позначилося на 25% трафіку через Червоне море. У компанії пояснили, що цей маршрут є найважливішим для передавання інформації з Азії до Європи. У HGC почали за можливості переспрямовувати потоки даних, проте деякі інформаційні сервіси відключилися.

Початковий аналіз показав, що пошкоджені сегменти кабелів розташовані в південній частині Червоного моря, підпадають під юрисдикцію Ємену, – заявили AP у HGC

Телекомунікаційна компанія Tata Communications, пов’язана з Seacom-TGN-Gulf, повідомила AP, що “ініціювала негайні заходи щодо усунення проблем”. Інші фірми, пов’язані із пошкодженими кабелями, коментувати ситуацію агентству відмовилися.

За даними AP, мабуть, лінії перерізали ще 24 лютого, а двома днями пізніше організація Netblocks, що займається моніторингом інтернету, зафіксувала складнощі з доступом до нього в Джибуті: його обслуговує підводна кабельна система зв’язку від компанії Seacom.

Наразі не зрозуміло, що вивело з ладу кабелі, проте в районі Червоного моря тривають атаки заколотників-хуситів. Раніше вони поклали на США і Британію, які завдають ударів по їхніх позиціях, відповідальність за пошкодження такої інфраструктури. AP зазначає, що незрозуміло, чи мають хусити можливість знищувати лінії зв’язку, що проходять по дну сотнями метрів нижче рівня моря. Однак кабелі можуть зачепити якорі, скинуті з суден і ті, що тягнуться за ними, зокрема з тих, що зазнали пошкоджень унаслідок атак у Червоному морі.

Наша команда вважає, що з урахуванням щільності морського руху в регіоні та невеликої глибини в багатьох частинах Червоного моря, кабелі міг зачепити якір , – пояснили в компанії Seacom

За словами експерта з магістральних ліній зв’язку Тіма Стронджа із вашингтонської компанії TeleGeography, через Червоне море проходять 14 кабелів, заплановано прокласти ще шість. За його словами, 90% інформаційних потоків між Європою та Азією проходять через інфраструктуру в Червоному морі.

При цьому, нагадує AP, хусити раніше вимагали від будь-якого судна-кабелеукладача, що входить у води Ємену, отримати дозвіл від них на ведення робіт

Ще новини України і світу: Прогноз погоди на березень 2024 – чим здивує перший місяць весни