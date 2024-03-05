Не працюють Facebook і Instagram – стався масштабний збій

Увечері 5 березня Не працюють Facebook і Instagram у багатьох користувачів. Повідомляють про масштабний збій по всьому світу, передає НСН.

Х, YouTube, сервіси Google, WhatsApp, ТікТок та інші популярні сервіси також збоять. Про таке повідомляє Downdetector. Також впав Threads.

Не працюють Facebook і Instagram

Від користувачів надходять мільйони звітів про проблеми в роботі соцмереж та месенджера.

Проблеми виникли із входом в акаунти й оновленням сторінок.

Більше половини скарг на Фейсбук пов’язані з тим, що користувачі не можуть увійти до своїх облікових записів. У користувачів Інстаграма перестала оновлюватись стрічка в програмі. Вхід до облікового запису через сайт платформи недоступний ні через додатки, ні через сайти.

Раніше також фіксувалися проблеми з публікаціями та редагуванням інформації у дописах.

З чим саме пов’язані проблеми у роботі Facebook, Instagram, Messenger та частково YouTube – поки не відомо.

Нагадаємо, раніше сьогодні Додаток “Дія” перестав працювати. Потім відновив роботу.

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