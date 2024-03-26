Чи буде НАТО збивати ракети в Україні біля своїх кордонів? Така можливість наразі розглядається.

Про це повідомили у МЗС Польщі, передає НСН.

У МЗС Польщі заявили, що в НАТО розглядають варіант збивання російських ракет, коли вони летять у напрямку території країн альянсу.

У НАТО аналізують різні концепції, зокрема, що такі ракети слід збивати, коли вони вже дуже близько до кордону НАТО – але це повинно відбуватися за згодою української сторони та з урахуванням міжнародних наслідків. Тоді ракети НАТО вражали б російські ракети за межами території дії Договору альянсу, – заявив заступник голови МЗС Польщі Анджей Шейна в інтерв’ю RMF FM

Він підкреслив, що агресор не повинен нав’язувати Альянсу якісь правила.

Він повинен звикнути до того, що сторона НАТО, сторона демократичних держав, ЄС почне задавати певний тон, коли йдеться про вирішення конфлікту в Україні, – сказав Шейна

Останній інцидент, коли російська ракета порушила польський повітряний простір, заглибившись на 2 кілометри на територію Польщі виконуючи маневр для удару по українських цілях, знову підняв питання безпеки територій країн Альянсу. За словами Шейни, ракета рухалася зі швидкістю майже 800 кілометрів на годину на висоті 400 метрів і її проліт був навмисним, з метою перевірки оборони та пильності польських збройних сил.

У Польщі вже анонсували відповідь Росії за проліт ракети над територією країни та демарш посла.

Міністерство закордонних справ Польщі викликало російського посла Сергія Андрєєва через проліт ракети, випущеної проти України. Однак дипломат проігнорував запрошення до відомства.

Міністр оборони, віце-прем’єр Польщі Владислав Косиняк-Камиш зазначив, що польська влада ухвалить подальші рішення у зв’язку з поведінкою Андрєєва.

Ми перебуваємо в постійному контакті з міністром закордонних справ, прем’єр-міністром, президентом і Управлінням національної безпеки. Це мають бути узгоджені рішення спільноти, тому що це відповідь усієї польської держави, – додав він

Цей інцидент є не першим випадком порушення повітряного простору Польщі російськими ракетами. Раніше, у грудні, російська крилата ракета також проникла в польський повітряний простір, пролетівши близько 40 кілометрів, але згодом повернулася. Крім того, у квітні 2023 року в лісі біля Бидгоща було виявлено залишки ракети Х-55, що також свідчить про потенційні загрози безпеці країн Альянсу від російської військової активності.

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