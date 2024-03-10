НАТО переміщує ракети ближче до кордонів РФ – подробиці

НАТО впроваждує ротаційну модель протиповітряної оборони в Литві, де планується розміщення зенітно-ракетних комплексів Patriot. Про це пише видання Newsweek, передає НСН.

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Такі дії альянсу є відповіддю на заклики балтійських країн посилити обороноздатність Європи в регіоні.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас сказав на пресконференції у четвер, що системи ППО введуть в експлуатацію цього року.

Під час Вільнюського саміту НАТО, який відбувся влітку 2023 року, було досягнуто домовленості про створення ротаційної системи, в межах якої країни Альянсу розгортатимуть засоби ППО в країнах Балтії на певний період часу.

Анушаускас не повідомив, які саме країни Заходу беруть участь у першому раунді розгортання ППО в Литві, але сказав, що обладнання включає в себе ЗРК Patriot.

“Очікується, що цей принцип не буде разовим на кілька місяців, а охопить усі календарні місяці та значно збільшить наші можливості протиповітряної оборони”, – сказав він.

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