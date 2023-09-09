Попри розбіжності щодо України на саміті G20 в Індії таки погодили спільну декларацію, передає НСН.

Спірним до останнього залишалося формулювання по Україні. Але й його зрештою погодили.

Прем’єр Індії Нарендра Моді оголосив, що саміт знайшов компромісні формулювання у блоках, які стосуються війни РФ проти України.

Учасники саміту погодилися, що всі країни мають утримуватися від дій проти територіальної цілісності та суверенітету чи політичної незалежності будь-якої держави та бути прихильними до Статуту ООН.

Спроби Москви додати формулювання з критикою західних санкцій у декларацію не мали успіху, – повідомило Politico.

Учасники саміту закликали до негайного та безперешкодного постачання зерна, продовольства та добрив з росії та України.

Вони заявили також, що загроза застосування ядерної зброї є неприпустимою.

«Велика двадцятка» вітає конструктивні ініціативи, які підтримують «всеосяжний, справедливий і міцний мир в Україні». Держави повинні утримуватися від погрози силою з метою захоплення територій проти суверенітету будь-якої держави, — йдеться у комюніке

Примітно, що учасники “Великої двадцятки” вкрай стурбовані впливом війни на глобальну економіку.

G20 є головним форумом для міжнародного економічного співробітництва, і визнаючи, що хоча G20 не є платформою для вирішення геополітичних питань і проблем безпеки, ми визнаємо, що ці проблеми можуть мати значні наслідки для глобальної економіки, – йдеться в документы

Основні тези щодо України на саміті G20

Основні тези щодо України виявилися такими:

Усі держави повинні діяти відповідно до цілей і принципів ООН.

Усі держави повинні утримуватися від погрози силою з метою придбання територій проти суверенітету будь-якої держави

У війні в Україні неприпустимо застосування ядерної зброї.

Мирне вирішення конфліктів, дипломатія і діалог мають вирішальне значення.

«Групи двадцяти» готова підтримати всі конструктивні ініціативи, спрямовані на підтримку всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні, який відповідатиме всім цілям і принципам Статуту ООН.

Лідери закликали до повного виконання «зернової угоди» для забезпечення постачання продовольства та добрив з України та рф.

Довідково:

Група двадцяти, або G20 (в пострадянських країнах інколи використовують викривлену назву — Велика Двадцятка) — група міністрів фінансів та керівників центральних банків 20 економік: 19 з найбільших економік світу та Європейського Союзу. Загалом, економіки G-20 становлять 90 % світового ВНП, 80 % світової торгівлі (включаючи внутрішню торгівлю у ЄС) та дві третини населення світу.

Членами «двадцятки» є Австралія, Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Південна Корея, Мексика, Німеччина, ПАР, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Японія і Європейський Союз. Постійними учасниками зустрічей «двадцятки» є МВФ, Європейський центральний банк і Світовий банк.

Загалом на країни «двадцятки» припадає понад 85 % світового ВВП. У них живе понад 60 % населення світу, причому 66 % бідного населення також припадає на ці країни.

На фото Моді с табличкою Bharat – вірогідна майбутня нова назва Індії.

Ще новини України і світу: Гарантії безпеки для України – в ОП розповіли, чого очікують від міжнародних партнерів

Наш Телеграм