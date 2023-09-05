Індія може змінити свою назву

Індія незабаром може змінити назву країни. Голосування може відбутися під час спеціальної сесії парламенту, призначеної на 18-22 вересня.

Уряд прем’єр-міністра Нарендри Моді, ймовірно, винесе на голосування в парламент Індії резолюцію про зміну назви країни на традиційну Бхарат.

За інформацією газети Times Now, голосування може відбутися під час спеціальної сесії парламенту, призначеної на 18-22 вересня, передає НСН з посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому видання The Economic Times пише, що, за даними спікера Конгресу Джайрама Рамеша, запрошення на вечерю в рамках G20 були підписані від імені президента Бхарата, а не президента Індії.

Багато членів правлячої партії прем’єр-міністра Нарендри Моді Бхаратія джаната парті (БДП) підтримують цю ініціативу про перейменування Індії, зазначає видання.

Справа в тому, що у Конституції держави прописані дві назви. Різниця в мові: англійською країна називається Індією, на хінді – Бхарат.

Що ще відомо

Слово “Індія” походить від слова «Інд», названого на честь річки Інд (або Сіндху), яка протікає через Тибет, індійські Джамму та Кашмір та перетинає більшу частину Пакистану.

Греки та іранці називали її “Хіндос” або “Індос”, що означає землю на схід від річки Інд. Після колоніальних завоювань голландцями, французами та британцями його використовували для країни Індії.

У стародавньому індійському тексті Вішну Пурана назва Бхарат згадується як суша, що лежить на північ від океану та на південь від снігових гір. Відповідно до Конституції, Бхарат є офіційною санскритською назвою країни.

Досі назви Бхарат і Індія часто використовувалися як синоніми, і Бхарат тлумачиться як місцевий переклад слова “Індія”. Паспорти, які видаються громадянам Індії, також мають офіційні назви Bharat Ganrajya (мовою хінді) та Republic of India (англійською).

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