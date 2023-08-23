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Космічний апарат Індії успішно здійснив посадку на Місяць (відео)

Журналіст
Космічний апарат Індії успішно здійснив посадку на Місяць
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Посадкова станція Vikram індійського космічного апарата Chandrayaan-3, здійснила успішну посадку на Місяць.

Вона стала першим пристроєм, який досліджує Південний полюс природного супутника, що обертається навколо Землі.

Про це інформує Індійська організація космічних досліджень, передає НСН з посиланням на Еспресо.

Індія стала першою країною, яка змогла посадити апарат біля Південного полюсу Місяця.

У середу, 23 серпня, приблизно о 15:30 модуль Chandrayaan-3 приземлився на Місяці.

Однією з головних цілей місії Chandrayaan-3 – є пошук водяного льоду, який стане помічником у майбутньому для підтримки життєдіяльності людини на Місяці. Також він необхідний для створення ракетного палива.

Станція Vikram і марсохід Pragyan працюватимуть майже цілий місячний день, це близько 14 земних днів.

Зонд вийшов у космос 14 липня і досяг Місяця 5 серпня, після чого скоригував свою орбіту за допомогою двигунів. Посадкова станція Vikram, яка має на борту маленький марсохід Pragyan, відділилася від рушійної станції місії 17 серпня.

У 2019 році Індія невдало спробувала висадити апарат Chandrayaan-2 на Місяць. Він зазнав аварії під час фінальної фази посадки й розбився на поверхні.

Раніше ми писали: Перша в історії рф місячна місія «Луна-25» схоже закінчилася гучним пшиком – апарат зник

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