В ГУР кажуть, що на росії згорів бомбардувальник Су-34 – показали відео

В ГУР кажуть, що на росії згорів бомбардувальник Су-34. Сталася ця приємна подія на аеродромі в Челябінську. Розвідка показала відео, як палає ворожа «пташка», передає НСН.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує: у ніч на 4 січня 2024 року на російському аеродромі «шаґол» (м. чєлябінск) згорів тактичний бомбардувальник Су-34, – йдеться у повідомленні

Уточнюється, що бойовий літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії пкс зс рф.

Причини займання літака уточнюються. Слава Україні! – йдеться у повідомленні ГУР

На росії згорів бомбардувальник Су-34: відео

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