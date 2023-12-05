ЗСУ знищили ворожий бомбардувальник Су-24М, який летів атакувати Одещину. Гарною новиною поділився командувач Повітряних Сил України Микола Олещук, передає НСН.

Давно не було у нашому активі збитих російських «сушок»! Виправляємо цю ситуацію! Схоже крейсер «москва» скоро стане авіаносцем! – написав Олещук 5 грудня

Він з радістю повідомив, про знищення російського бомбардувальника Су-24М в районі острова Зміїний, який під прикриттям винищувача Су-30СМ, намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини.

Завдяки успішно проведеній операції повітряного командування “Південь”, український зенітний ракетний підрозділ відправив російську «сушку» услід за “русскім воєнним кораблем”.

Фото ілюстративне, з відкритих джерел.

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