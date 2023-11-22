Ворог знову почав атакувати Україну надпотужними і неточними ракетами Х-22 (відео)

Ворог знову почав атакувати Україну надпотужними ракетами Х-22, інформує НСН.

Увечері 21 листопада армія рф вдарила по Запоріжжю, піднявши у повітря стратегічні бомбардувальники Ту22М3.

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні сьогодні назвав тип ракет, яким ворог обстріляв місто. За його даними, це була ракета Х-22.

Крилата ракета Х-22 не досягла своєї цілі, впала у Запорізькій області на відкритій місцевості, вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки громадян, — інформує Генштаб

Зазначимо, що ракета Х-22 має надпотужну бойову частину вагою близько 1000 кг та неточну систему наведення. Її може збити тільки сучасна західна ППО. Останній раз окупанти використовували ці ракети під час ударів по Одеському порту 23 липня, після чого зробили чотиримісячну перерву.

Саме ракетою Х-22, випущеною з російського бомбардувальника Ту-22М3, окупанти влучили у житловий будинок у Дніпрі 14 січня 2023 року, що призвело до масових жертв.

Окрім знищення будинку в Дніпрі 14 січня, ракети Х-22 також застосовували при ударі по торговельному центру Riviera, по торговельному центру в Кременчуці, по житловому будинку в Сергіївці та в інших випадках.

У Запоріжжі ж вчора дивом обійшлося без жертв і постраждалих.

Так виглядає вирва у Запоріжжі на місці влучання ракети. Відео: П’ята редакція

Ворог знову почав атакувати Україну ракетами Х-22: довідка

Ракета Х-22 «Буря» — це радянська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Її створювали для ураження авіаносців та авіаносних ударних груп, однак у 2022-2023 роках Х-22 стала знаряддям численних воєнних злочинів.

Створення авіаційного ракетного комплексу К-22 з надзвуковою крилатою ракетою розпочалось ще в 1958 році. Перший пуск Х-22 в штатному режимі відбувся 2 листопада 1963 року. Комплекс К-22 прийняли на озброєння у 1967 році. З того часу в росії створили декілька модифікацій ракети Х-22.

Після розпаду СРСР Україна також мала кілька сотень одиниць цього озброєння. Але у 90-х роках всі українські Х-22 та їхні носії були знищені в межах угоди зі США.

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