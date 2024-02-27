На росії спалили в авто вагнерівця, який зізнавався у вбивстві полонених українців і поляків (відео)

На росії спалили в авто вагнерівця, який на камеру зізнавався у вбивстві полонених українців і поляків. Про це повідомляє партизанський Телеграм-канал «Гнила Черешня», передає НСН.

Гарна новина прилетіла з російського Красноярська. Там підпілля ліквідувало найманця ПВК “Вагнер” Сергія Конкєєва, який брав участь у війні проти України. Його спалили у власному авто.

Сьогодні на болотах у Красноярську наші колеги з партизанського руху “Екстреміст” ліквідували військового злочинця Конкеєва Сергія Олександровича. Крім порушення статті КК РФ “про найманство”, перебування в окупаційному контингенті на території України, Конкеєв під запис зізнався у військових злочинах — він розстріляв 3 українців і зарізав 2 польських добровольці, — йдеться в повідомленні

Авто окупанта було заміноване і злетіло в повітря, коли “вагнерівець” перебував у салоні.

Зазначається, що загиблий окупант свого часу працював вертухаєм у СІЗО-1 Красноярська, де постійно катували засуджених.

Більше працювати не буде – згорів. Наші партизани продовжують очищати землю від убивць-найманців, зрадників та колаборантів, — зазначає Телеграм-канал

На росії спалили в авто вагнерівця: відео

Конкєєв потрапив до “Миротворця” як військовий злочинець. Там він вже позначений як ліквідований. Дата ліквідації – 27 лютого 2024 року.

Згідно із даними «Миротворця» Конкєєв власноруч зарізав чотирьох полонених – двох українців і двох поляків.

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