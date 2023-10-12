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“У цю гру можна грати вдвох”: на Бєлгородщині загиблі і руйнування через атаку дронів 12 жовтня

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У цю гру можна грати вдвох: на Бєлгородщині загиблі і руйнування через атаку дронів 12 жовтня
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12 жовтня на Бєлгородщині, звідки, до речі, якраз цієї (і не тільки) ночі росія випускала дрони по Україні, є загиблі і руйнування через атаку безпілотників. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає НСН. У мережах публікують фото і відео наслідків ударів.

Повідомляється, що у Бєлгородській області цієї ночі внаслідок падіння уламків БПЛА зруйновано два житлових будинки, ще декілька будинків пошкоджено. Загинуло три особи – серед них дитина. Ще дві особи знаходяться в реанімації.

На Бєлгородщині загиблі і руйнування через атаку дронів: фото, відео

У цю гру можна грати вдвох: на Бєлгородщині загиблі і руйнування через атаку дронів 12 жовтня

У цю гру можна грати вдвох: на Бєлгородщині загиблі і руйнування через атаку дронів 12 жовтня

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