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Тег:
ВійнаРосія

67 населених пунктів Курської області без світла через атаку дронів

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67 населених пунктів Курської області без світла через атаку дронів
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67 населених пунктів  Курської області без світла через атаку дронів 5 жовтня. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, а також вже підтвердила влада, передає НСН.

Дві електропідстанції області опинилися під атакою безпілотників, стверджують російські джерела. Через це без електроенергії населені пункти у трьох районах Курщини.

Під ударом нібито опинилися центральна електропідстанція міста Суджа, а також електропідстанція селища Глушкова.

67 населених пунктів Курської області без світла через атаку дронів

Росіяни скаржаться, що о першій ночі один із ‘безпілотників ЗСУ’ скинув два вибухові пристрої на центральну електропідстанцію міста Суджа за 12 кілометрів від кордону з Україною. Без електрики залишилось 14 населених пунктів.

Другий дрон о третій годині ночі також скинув два вибухові пристрої на електропідстанцію селища Глушково за 6 кілометрів від кордону. В результаті без світла залишилися тут 53 населені пункти.

Українські БПЛА вночі атакували об’єкти інфраструктури у 3 районах Курської області, є відключення електрики, його вже відновлюють, – заявив губернатор Курської області Старовойт

Також на офіційному рівні повідомляється про обстріл міста Рильськ у Курській області. Там нібито поранено жінку.

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