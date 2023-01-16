Для українців за кордоном створили застосунок: він допоможе адаптуватися

Для українців за кордоном створили застосунок «Подія». Він допоможе людям пройти адаптацію у новій країні, передає НСН.

«Для українців, які були вимушені виїхати за кордон, створили застосунок «Подія». Через нього можна отримати психологічну та юридичну допомогу, дізнатися про гуртки для дітей, проведення зустрічей, конференцій тощо», розповідають у Мінреінтеграції

Для українців за кордоном створили застосунок

Скористатися додатком може будь-хто. У ньому можна знайти допомогу, або ж пропонувати послуги як волонтер. Також у додатку відбуваються онлайн-заходи. Їх можна відвідати з будь-якої точки світу. Зараз онлайн-події доступні лише для українців у Німеччині, але згодом така можливість з’явиться і в інших країнах.

Завантажити додаток «Подія» можна за цим і цим посиланням.

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