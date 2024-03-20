В потязі «Київ – Варшава» побилися нардеп та іноземець – подробиці

В потязі «Київ – Варшава» побилися нардеп та іноземець. Через це у Рівному зупинили потяг.

Про це пише сайт «Рівне вечірнє», передає НСН.

Скандал стався у зв’язку з порушенням тиші у вагоні. Під час інциденту іноземець відібрав у нардепа телефон, яким той знімав відео.

Поліцейські склали адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство) щодо порушника.

Зауважень або заяв від учасників конфлікту до поліції не надходило. Народний депутат заявив поліцейським, що дана ситуація не пов’язана з його політичною діяльністю.

В потязі «Київ – Варшава» побилися нардеп та іноземець

За інформацією журналіста і громадського активіста Костянтина Андріюка, яку він оприлюднив у своєму Telegram-каналі, йдеться про народного депутата від «Слуги народу», члена Комітету Верховної Ради з питань бюджету.

Наразі офіційного підтвердження немає. Сам парламентарій, про якого йде мова у публікації, не коментує інцидент.

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