У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП: є постраждалі

18 cічня у Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП. Постраждало троє осіб.

Про це йдеться на портал RMF24, передає НСН.

ДТП сталася неподалік від кордону з Україною – біля населеного пункту Вішніце на регіональній дорозі №812 у Люблінському воєводстві.

На момент ДТП в автобусі перебували 26 пасажирів, а за кермом був 63-річний водій. Аварія сталася під час повороту автобуса. Його занесло, після чого транспортний засіб проломив обмежувальний бар’єр на узбіччі й перекинувся на правий бік, вдарившись у дерево.

Внаслідок ДТП трьох людей медики доставили до лікарні. Серед них – 80-річна жінка. Інших пасажирів тимчасово прихистили у Вішніці. Експертиза вже показала, що водій був тверезий. Тим часом у поліції припустили, що чоловік міг порушити швидкісний режим.

У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП: фото