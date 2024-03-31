Путін підписав наказ про весняний призов: скільки росіян призвуть до армії

Диктатор Володимир Путін підписав наказ про весняний призов. Він пройде з 1 квітня по 15 липня 2024 року.

Про це йдеться на сайті «Обозреватель», передає НСН.

Відповідний наказ з’явився 31 березня 2024 року. У ньому диктатор доручив чиновникам забезпечити виконання заходів, пов’язаних із призовом на військову службу. Також він наказав призвати до армії 150 тисяч громадчн рф.

В цьому наказі йдеться про звільнення з військової служби росіян, чий термін військової служби по призову закінчився. У свою чергу, в генштабі ЗС РФ заявили, що початок відправок призовників зі збірних пунктів заплановано на 15 квітня.

При цьому військове командування країни-терориста видало, що призовників нібито не відправлятимуть на війну проти України. Російські строковики будуть служити 12 місяців.

Путін підписав наказ про весняний призов

Нагадаємо, у 2023 році держдума РФ підняла верхню межу призовного віку для строкової служби з 27 до 30 років. Закон набрав чинності 1 січня 2024 року та вперше почав діяти під час весняного призову.

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