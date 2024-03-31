Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
ВійнаРосія

Путін підписав наказ про весняний призов: скільки росіян призвуть до армії

Журналіст
Путін підписав наказ про весняний призов

Диктатор Володимир Путін підписав наказ про весняний призов. Він пройде з 1 квітня по 15 липня 2024 року.

Про це йдеться на сайті «Обозреватель», передає НСН.

Відповідний наказ з’явився 31 березня 2024 року. У ньому диктатор доручив чиновникам забезпечити виконання заходів, пов’язаних із призовом на військову службу. Також він наказав призвати до армії 150 тисяч громадчн рф.

В цьому наказі йдеться про  звільнення з військової служби росіян, чий термін військової служби по призову закінчився. У свою чергу, в генштабі ЗС РФ заявили, що початок відправок призовників зі збірних пунктів заплановано на 15 квітня.

При цьому військове командування країни-терориста видало, що призовників нібито не відправлятимуть на війну проти України. Російські строковики будуть служити 12 місяців.

Путін підписав наказ про весняний призов

photo2024 03 3109 16 37

photo2024 03 3109 16 37 2

Нагадаємо, у 2023 році держдума РФ підняла верхню межу призовного віку для строкової служби з 27 до 30 років. Закон набрав чинності 1 січня 2024 року та вперше почав діяти під час весняного призову.

Ще новини: Вибори Путіна відбулися: що сказав диктатор, хто його привітав, як реагує світ

 

 

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×