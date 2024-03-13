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Календар свят на квітень 2024: список

Журналіст
Календар свят на квітень 2024: список

Календар свят на квітень у 2024 році багатий на професійні, всеукраїнські та міжнародні свята.

Про це пише сайт ICTV.

Традиційно, квітень розпочнеться з Дня сміху. У наступному місяці майже кожен день має якесь свято. В останній День місяця буде відзначатися День прикордонника України.

Календар свят на квітень 2024: список

  • 1 квітня – День сміху
  • 2 квітня – Міжнародний день дитячої книги
  • 4 квітня – Всесвітній день інтернету, День веб-мастера
  • 6 квітня – День працівника слідчих органів
  • 7 квітня – День геолога, Всесвітній день здоров’я, Благовіщення Пресвятої Богородиці (за старим календарем)
  • 8 квітня – Міжнародний день ромів
  • 12 квітня – День працівників ракетно-космічної галузі України, Всесвітній день авіації і космонавтики
  • 13 квітня – День працівника оборонно-промислового комплексу України

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  • 15 квітня – День кримінального розшуку
  • 17 квітня – День пожежної охорони
  • 18 квітня – Міжнародний день пам’ятників тa видатних місць, День пам’ятників історії тa культури
  • 20 квітня – День довкілля
  • 23 квітня – Всесвітній день книги тa авторського права, Всеукраїнський день психолога
  • 24 квітня – Міжнародний день секретаря
  • 26 квітня – Всесвітній день інтелектуальної власності
  • 28 квітня – Всесвітній день охорони праці
  • 29 квітня – Міжнародний день танцю
  • 30 квітня – День прикордонника України

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