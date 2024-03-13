Календар свят на квітень у 2024 році багатий на професійні, всеукраїнські та міжнародні свята.

Про це пише сайт ICTV.

Традиційно, квітень розпочнеться з Дня сміху. У наступному місяці майже кожен день має якесь свято. В останній День місяця буде відзначатися День прикордонника України.

Календар свят на квітень 2024: список

1 квітня – День сміху

2 квітня – Міжнародний день дитячої книги

4 квітня – Всесвітній день інтернету, День веб-мастера

6 квітня – День працівника слідчих органів

7 квітня – День геолога, Всесвітній день здоров’я, Благовіщення Пресвятої Богородиці (за старим календарем)

8 квітня – Міжнародний день ромів

12 квітня – День працівників ракетно-космічної галузі України, Всесвітній день авіації і космонавтики

13 квітня – День працівника оборонно-промислового комплексу України

15 квітня – День кримінального розшуку

17 квітня – День пожежної охорони

18 квітня – Міжнародний день пам’ятників тa видатних місць, День пам’ятників історії тa культури

20 квітня – День довкілля

23 квітня – Всесвітній день книги тa авторського права, Всеукраїнський день психолога

24 квітня – Міжнародний день секретаря

26 квітня – Всесвітній день інтелектуальної власності

28 квітня – Всесвітній день охорони праці

29 квітня – Міжнародний день танцю

30 квітня – День прикордонника України

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