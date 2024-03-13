Календар свят на квітень у 2024 році багатий на професійні, всеукраїнські та міжнародні свята.
Про це пише сайт ICTV.
Традиційно, квітень розпочнеться з Дня сміху. У наступному місяці майже кожен день має якесь свято. В останній День місяця буде відзначатися День прикордонника України.
Календар свят на квітень 2024: список
- 1 квітня – День сміху
- 2 квітня – Міжнародний день дитячої книги
- 4 квітня – Всесвітній день інтернету, День веб-мастера
- 6 квітня – День працівника слідчих органів
- 7 квітня – День геолога, Всесвітній день здоров’я, Благовіщення Пресвятої Богородиці (за старим календарем)
- 8 квітня – Міжнародний день ромів
- 12 квітня – День працівників ракетно-космічної галузі України, Всесвітній день авіації і космонавтики
- 13 квітня – День працівника оборонно-промислового комплексу України
- 15 квітня – День кримінального розшуку
- 17 квітня – День пожежної охорони
- 18 квітня – Міжнародний день пам’ятників тa видатних місць, День пам’ятників історії тa культури
- 20 квітня – День довкілля
- 23 квітня – Всесвітній день книги тa авторського права, Всеукраїнський день психолога
- 24 квітня – Міжнародний день секретаря
- 26 квітня – Всесвітній день інтелектуальної власності
- 28 квітня – Всесвітній день охорони праці
- 29 квітня – Міжнародний день танцю
- 30 квітня – День прикордонника України
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