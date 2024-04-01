ПриватБанк буде доставляти свої картки в 11 країн Європи: список

ПриватБанк буде доставляти свої картки в 11 країн Європи. До переліку країн додали Естонію, Латвію, Італію, Словаччину та Угорщину

Про це йдеться на сайті ПриватБанку, передає НСН

З початку квітня у Приват24 відкрито замовлення карток з доставкою кур’єром Nova Post в Естонію, Латвію, Італію, Словаччину та Угорщину.

ПриватБанк буде доставляти свої картки в 11 країн Європи

Тепер до переліку країн, у які ПриватБанк доставляє свої картки, входять 11 країн Європи:

Польща

Молдова

Литва

Німеччина

Чехія

Румунія

Естонія

Латвія

Італія

Словаччина

Угорщина.

«До кінця квітня 2024 року доставка карток всім клієнтам, які перевипустили діючу платіжну картку чи відкрили нову цифрову картку через Приват24 та замовили доставку картки, буде безкоштовною», – йдеться у повідомленні.

Щоб отримати картку, клієнту необхідно оформити заявку в Приват24 та отримати її у відділенні або поштоматі Нової пошти по Україні та через кур’єра Nova Post в перелічених країнах.

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