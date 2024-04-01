ПриватБанк буде доставляти свої картки в 11 країн Європи: список

ПриватБанк буде доставляти свої картки в 11 країн Європи. До переліку країн додали Естонію, Латвію, Італію, Словаччину та Угорщину
Про це йдеться на сайті ПриватБанку, передає НСН
З початку квітня у Приват24 відкрито замовлення карток з доставкою кур’єром Nova Post в Естонію, Латвію, Італію, Словаччину та Угорщину.
ПриватБанк буде доставляти свої картки в 11 країн Європи
Тепер до переліку країн, у які ПриватБанк доставляє свої картки, входять 11 країн Європи:
- Польща
- Молдова
- Литва
- Німеччина
- Чехія
- Румунія
- Естонія
- Латвія
- Італія
- Словаччина
- Угорщина.
«До кінця квітня 2024 року доставка карток всім клієнтам, які перевипустили діючу платіжну картку чи відкрили нову цифрову картку через Приват24 та замовили доставку картки, буде безкоштовною», – йдеться у повідомленні.
Щоб отримати картку, клієнту необхідно оформити заявку в Приват24 та отримати її у відділенні або поштоматі Нової пошти по Україні та через кур’єра Nova Post в перелічених країнах.
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