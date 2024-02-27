До 30 червня Польща продовжила колективний захист для українців. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, передає НСН.

Інформацію про підписання відповідного закону опублікували в офіційному законодавчому віснику Польщі.

Окрім того, до кінця червня польський уряд має представити нові рішення щодо продовження дії тимчасового захисту українських біженців до 4 березня 2025 року.

Польща продовжила колективний захист для українців: які є права

Продовження тимчасового захисту для українців, яки виїхали з країни через війну означає:

вільний доступ до польського ринку праці;

можливість вести економічну діяльність,

право на користування соціальними пільгами, виплатами, медичним обслуговуванням.

Тим часом для українців зберігається:

безкоштовне житло для вразливих категорій (багатодітні сім’ї, люди з інвалідністю, пенсіонери, вагітні та матері з немовлятами);

безкоштовне житло впродовж 120 днів за програмою “40+”;

офіційне працевлаштування (за умови оформлення PESEL UKR впродовж 30 днів від моменту прибуття до Польщі);

безкоштовні медицину та освіту.

Омбудсмен Дмитро Лубінець звернув увагу, що до кінця червня польський уряд має представити нові рішення щодо продовження дії тимчасового захисту українських біженців до 4 березня 2025 року