До 30 червня Польща продовжила колективний захист для українців. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, передає НСН.
Інформацію про підписання відповідного закону опублікували в офіційному законодавчому віснику Польщі.
Окрім того, до кінця червня польський уряд має представити нові рішення щодо продовження дії тимчасового захисту українських біженців до 4 березня 2025 року.
Польща продовжила колективний захист для українців: які є права
- Продовження тимчасового захисту для українців, яки виїхали з країни через війну означає:
- вільний доступ до польського ринку праці;
- можливість вести економічну діяльність,
- право на користування соціальними пільгами, виплатами, медичним обслуговуванням.
Тим часом для українців зберігається:
- безкоштовне житло для вразливих категорій (багатодітні сім’ї, люди з інвалідністю, пенсіонери, вагітні та матері з немовлятами);
- безкоштовне житло впродовж 120 днів за програмою “40+”;
- офіційне працевлаштування (за умови оформлення PESEL UKR впродовж 30 днів від моменту прибуття до Польщі);
- безкоштовні медицину та освіту.
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернув увагу, що до кінця червня польський уряд має представити нові рішення щодо продовження дії тимчасового захисту українських біженців до 4 березня 2025 року