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Польща продовжила колективний захист для українців: які є права

Журналіст
Польща продовжила колективний захист для українців

До 30 червня Польща продовжила колективний захист для українців.  Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, передає НСН.

Інформацію про підписання відповідного закону опублікували в офіційному законодавчому віснику Польщі.

Окрім того, до кінця червня польський уряд має представити нові рішення щодо продовження дії тимчасового захисту українських біженців до 4 березня 2025 року.

Польща продовжила колективний захист для українців: які є права

  • Продовження тимчасового захисту для українців, яки виїхали з країни через війну означає:
  • вільний доступ до польського ринку праці;
  • можливість вести економічну діяльність,
  • право на користування соціальними пільгами, виплатами, медичним обслуговуванням.

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Тим часом для українців зберігається:

  • безкоштовне житло для вразливих категорій (багатодітні сім’ї, люди з інвалідністю, пенсіонери, вагітні та матері з немовлятами);
  • безкоштовне житло впродовж 120 днів за програмою “40+”;
  • офіційне працевлаштування (за умови оформлення PESEL UKR впродовж 30 днів від моменту прибуття до Польщі);
  • безкоштовні медицину та освіту.

Омбудсмен Дмитро Лубінець звернув увагу, що до кінця червня польський уряд має представити нові рішення щодо продовження дії тимчасового захисту українських біженців до 4 березня 2025 року

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