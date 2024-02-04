Польща з Україною разом вироблятимуть зброю: що відомо

Заступник керівника Офісу президента, Ігор Жовква, повідомив про те, що Польща надала кредит для спільного виробництва зброї з Україною. Про це він повідомив в ефірі телемарафону, передає НСН.

Польща з Україною разом вироблятимуть зброю

Ігор Жовква повідомив, що Польща приєдналася до Вільнюської декларації країн “Великої сімки” (G7) стосовно гарантій безпеки для України лише 22 січня, коли зокрема відбувся візит польського прем’єр-міністра Дональда Туска в Київ та його зустріч з представниками керівництва держави.

“Польща виділила кредит на спільне виробництво зброї між Україною і Польщею. Це дуже важливо. Ми маємо компоненти польської зброї, які вже постачаються, і воюють в Україні. А нам потрібно більше”, – зауважив заступник керівника ОП.

За словами Жовкви, зараз сильно змінилася “тональність і атмосфера розмов з нинішнім польським урядом”.

Він також додав, що 2 лютого під час зустрічі з керівником канцелярії прем’єр-міністра обговорювався початок переговорів про гарантії безпеки для України.

Також йшлося про можливість реалізації пропозицію Туска щодо створення координаційного механізму у сфері євроінтеграції, сказав заступник керівника ОПУ.

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