Болгарія продовжила тимчасовий захист для українських біженців до березня 2025 року. Про це пише сайт Novinity, передає НСН

Відповідно до рішення Єврокомісії Рада міністрів оголосила про продовження тимчасового захисту переміщених українців на території Болгарії. Воно набуває чинності з 4 березня 2024 року. Воно розраховане на рік й відображає постійне прагнення підтримати біженців, які рятуються від війни в Україні.

Болгарія продовжила тимчасовий захист для українських біженців

Тимчасовий захист дає біженцям з України однакові з громадянами країн ЄС права на працю, соціальне та медичне обслуговування, освіту. Захист закріплений у директиві Євросоюзу.