В управлінні поліції Варшави вибухнув подарунок з України: подробиці

14 грудня в будівлі Головного управління поліції Варшави вибухнув один з подарунків. Постраждали людин, передає НСН

Внаслідок вибуху в управлінні поліції в одній з кімнат на першому поверсі обвалилася стеля. Пошкоджень зазнали приміщення вище, де має свій кабінет генерал Ярослав Шимчик. Після вибуху його госпіталізували до лікарні. Генерал Шимчик отримав незначні тілесні ушкодження й перебуває під наглядом медиків. Незначні поранення отримав також цивільний співробітник командування, якого не госпіталізувати. А також ще одна людина.

В будівлі поліції Варшави вибухнув один з подарунків з України

Відомо, що під час візиту в Україну генерал Ярослав Шимчик зустрівся з керівництвом місцевої поліції та екстрених служб.

«Це був подарунок одного з керівників українських служб», йдеться у повідомленні.

Який подарунок вибухнув, точно невідомо. Але за неофіційною інформацією, це був гранатомет.

“За неофіційними даними, причиною вибуху став постріл з гранатомета, який зберігався у “засекреченому приміщенні”. Причина інциденту не встановлена, але за словами однієї особи, яка має доступ до місця події, з гранатометом гралися співробітники поліції, які перебували в кімнаті”, – пише польське видання Wyborcza.

Польща вже звернулася до України з проханням надати пояснення щодо подарунка, який вибухнув. За даним фактом відкрито справу за «спричинення ненавмисного вибуху, що загрожує життю чи здоров’ю людей, чи майну в особливо великих розмірах».

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