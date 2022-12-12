Цей тиждень був пекельним для окупантів на Запоріжжі – у росіян паніка

Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів про втрати окупантів на Запоріжжі. Вони вражають. Тільки за тиждень тут було знищено ворожі об’єкти і скупчення у 10 точках, у тому числі базу ФСБ, а також блокпост, радіолокаційну станцію і БУК-М3, передає НСН. Найчастіше «бавовна» розквітала у Мелітополі та районі, але не тільки там.

Збройні сили України спільно із рухом опору на окупованих територіях Запорізької області успішно знищили бази російських військ. Мер Мелітополя Іван Федоров підтвердив ураження ворожих військ як мінімум у 10 точках Запорізької області.

За його словами, особливо результативними були минулі вихідні 10 і 11 грудня.

У суботу було знищено блок-пост з особовим складом окупантів у Новобогданівці.

“Постраждала” радіолокаційна станція окупантів поблизу Семенівки.

У неділю ліквідували дві російські бази, які були розташовані у школі села Майське та на території підприємства у Пологах.

Але найгарячіше цього тижня було у Мелітополі. Ввечері в суботу було надто гучно в готельно-ресторанному комплексі, де жив підрозділ ФСБ і відпочивали військові-осетинці, – зауважив Федоров.

Він додав, що будівля знаходиться у нижній частині міста поруч з топ-базами військової техніки, особового складу та адміністрацій окупантів. Про цю територію російські війська, які тікали з Херсона, говорили, що вона поза зоною досягнення ЗСУ.

Отже “надійне” ППО рашистів виявилося дірявим. Вони поїхали звідси додому у чорних пакетах, а ми починаємо відлік нового тижня, – сказав Федоров.

Федоров звертає увагу на те, що Новобогданівка є дуже важливим населеним пунктом, адже там розміщений логістичний вузол окупантів, через який вони перевозять залізничною дорогою свою техніку.

Також була знищена радіолокаційна станція, за допомогою якої росіяни як відслідковували цілі своїми силами ППО, так і робити аеронавігацію, — зазначає мер Мелітополя

За словами міського голови, солдати РФ наразі активно намагаються сховати свої підрозділи після ударів українських воїнів.

Тепер у них паніка. Вони не розуміють, що робити. З вчорашнього ранку вони займаються перекидуванням своїх військових угруповань в інші місця, щоб намагатись сховати їх. Я б не казав, що вони тікають – вони передислоковуються, — розповідає мер Мелітополя.

За словами Івана Федорова, нашим захисникам вдалося уразити три об’єкти солдатів РФ на околицях Мелітополя та в самому місті. Йому також вдалося дізнатися, що десятки російських військових загинули, а близько 200 сотень – були поранені та направлені у лікарні.

І ще трохи гарних нових про гарячі пригоди окупантів на Запоріжжі

У Пологівському районі їм «підпалили» ворожу установку Бук-М3.

Російська система ППО була знищена поблизу села Веселе. Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

Українські бійці також ліквідували трьох росіян з розрахунку комплексу. Дальність до цілі була близько 60 км.

Зазначається, що установку ліквідували за допомогою одного із високоточних зразків озброєння, наданих Україні партнерами.

Мінус 20 ворожих військових баз на Запорізькому напрямку за тиждень – про втрати росіян розповів Федоров