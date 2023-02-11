«Нова пошта» анонсувала відкриття відділення у Литві: які посилки воно прийматиме

Компанія «Нова пошта» анонсувала відкриття відділення у Литві. Воно прийматиме посилки до 1000 кг, передає НСН.
«Уже з середини березня відкриваємо перше відділення. Тож зовсім скоро ти зможеш відправляти рідним у Литву та отримувати від них посилки, документи та вантажі легко й швидко, як і завжди», йдеться на офіційній сторінці «Нової пошти» у соціальній мережі «Фейсбук».
«Нова пошта» анонсувала відкриття відділення у Литві
Перше відділення «Нової пошти» буде знаходитися у Вільнюсі за адресою Žalgirio g. 92, LT-09303.
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