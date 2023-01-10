«Нова Пошта» відкрила перше вантажне відділення в Польщі: що з нього можна відправити

Компанія «Нова Пошта» відкрила перше вантажне відділення в Польщі. Воно приймає до 1000 кг, передає НСН.

«З вантажного відділення можна відправити як великі валізи із особистими речами, так і великогабаритну техніку у фабричному пакуванні, як-от нові генератори, акумулятори, зарядні станції без мита та податку на розмитнення, а доставку замовити до будь-якого вантажного відділення Нової пошти в Україні або ж на адресу отримувача», йдеться на офіційному сайті «Нової пошти».

В компанії відзначили, що тепер українці можуть не тільки відправляти документи й посилки, а й пересилати великі вантажі.

«Нова Пошта» відкрила перше вантажне відділення в Польщі

Вантажне відділення знаходиться у Варшаві за адресою: Jana Olbrachta, 94, 01-102. Воно працює щоденно. Строк доставки вантажів складає 5 днів.

Нагадаємо, у 2022 році компанія «Нова пошта» відкрила в Польщі 18 відділень. Скористатися послугами Нової пошти можна у Кракові, Любліні, Гданську, Вроцлаві, Познані та Жешуві та Лодзі.

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