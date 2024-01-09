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CуспільствоЕкономіка

В Ірландії зменшать виплати біженцям з України: в чому причина

Журналіст
В Ірландії зменшать виплати біженцям з України

В Ірландії зменшать виплати біженцям з України. Нововведення буде стосуватися тих, хто приїде до країни.

Про це пише сайт independent.ie, передає НСН.

Скоротити виплати біженцям з України, країна вирішила через кризу з житлом.

«Надалі новоприбулі отримуватимуть допомогу в розмірі 38,80 євро на тиждень порівняно з поточною ставкою в 232 євро на тиждень. Водночас зміни не торкнуться понад 100 000 українців, які прибули до Ірландії раніше», йдеться у повідомленні.

В Ірландії зменшать виплати біженцям з України

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Біженцям з України організують навчання та підтримку навичок, щоб допомогти їм знайти роботу через місцеві офіси Intreo.

«Нові скорочені ставки соціального забезпечення приведуть Ірландію у відповідність до програм підтримки інших європейських країн», зазначили в уряді.

Українцям, які приїдуть до Ірландії нададуть 90 днів безкоштовного проживання у державному житлі. Потім люди будуть самостійно відповідати за пошук житла над головою.

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