Amnesty International хоче, щоб її скандальний звіт про українських військових перевірили незалежні експерти. А саме процес складання її доповіді зі звинуваченнями ЗСУ.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила що хоче, щоб незалежні експерти перевірили процес складання її доповіді зі звинуваченнями на адресу Збройних сил України.Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “babel”.

В організації хочуть, аби незалежні експери зробили перевірку процесів і рішень, що передували публікації звіту,проведенню досліджень та підготовці матеріалу. А ще перевірили юридичнийта політичний аналіз скандального звіту.

«Ми хочемо зрозуміти, що саме пішло не так і чому, щоб зробити висновки та покращити нашу роботу в галузі прав людини», говорять у Amnesty International.

Члени Міжнародної організації «шкодують», що пресреліз оприлюднили без достатнього контексту і без належної уваги російським воєнним злочинам.

«Висновки не були передані з тією делікатністю та точністю, якої слід очікувати від Amnesty. Це також стосується подальшого спілкування та реакції Міжнародного секретаріату на критику громадськості. Ми засуджуємо інструменталізацію пресрелізу російською владою», додали в організації.

Раніше Amnesty International заперечила, що взяла для звіту про ЗСУ свідчення людей з окупованих територій.

Amnesty International вибачилася за «страждання та гнів», які викликали її закиди ЗСУ та підтвердила свій висновок