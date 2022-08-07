Amnesty International вибачилася за «страждання та гнів», які викликали її закиди ЗСУ. Але підтвердила свій висновок.

Правозахисна організація Amnesty International вибачилася за «страждання та гнів», які спричинив її звіт зі звинуваченням українських військових у створенні небезпеки для цивільних. Але ще раз підтвердила свій висновок.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Громадське”.

В організації заявили, що глибоко шкодують через страждання та гнів, які спричинив звіт. Запевняють, що їхнім пріоритетом у цьому та будь-якому «конфлікті» є забезпечення захисту цивільних.

«Це було нашою єдиною метою, коли ми оприлюднили останній матеріал дослідження. Хоча ми повністю підтримуємо свої висновки, ми шкодуємо про завданий біль», йдеться у листі.

В електронному листі організація повідомила, що виявила українських військових поряд із цивільними будинками в 19 містах і селах. Бійці нібито наражали їх на ризик російського обстрілу.

«Це не означає, що Amnesty International вважає українські війська відповідальними за порушення, скоєні російськими військами, або що українські військові не вживають належних запобіжних заходів в інших місцях країни», вважає організація.

Там також наголосили, що ніщо з того, що вони задокументували з-поміж дій ЗСУ, жодним чином не виправдовує російських порушень.

Нагадаємо, 4 серпня Amnesty International опублікувала доповідь, у якій заявила, що українські військові у спробі відбити російських окупантів наражають на небезпеку цивільне населення.

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