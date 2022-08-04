Правозахисна організація Amnesty International заявила, що українцям загрожує ЗСУ. Нібито захисники України створюють бази й розміщують озброєння в школах і лікарнях.

Про це NNS передає з посиланням на 24 канал.

Що сказали у міжнародній організації Amnesty International

Anesty International 4 серпня опублікувала пресреліз, у якому заявила, що українські військові начебто наражають на небезпеку цивільне населення. За твердженням організації, ЗСУ буцімто встановлюють свої бази та звозять зброю і техніку у житлові райони населених пунктів.

У пресрелізі зазначається, що Amnesty дійшла такого висновку, аналізуючи удари росіян по Харківській та Миколаївській областях, а також по Донбасу. ЗСУ буцімто відбивались від атак окупантів зсередини житлових районів. Організація стверджує, що начебто задокументувала такі випадки загалом у 19 містах і селах досліджуваних регіонів, зокрема за допомогою свідків.

Так, Amnesty International звинувачує українських військових у порушенні норм міжнародного гуманітарного права. Організація закликала українську владу негайно забезпечити розміщення сил подалі від населених пунктів або здійснити евакуацію цивільного населення “з районів, де ведуться бойові дії”.

При цьому підкреслюється, що ця заява Amnesty International жодним чином не виправдовує російські обстріли, зокрема удари забороненими міжнародною спільнотою боєприпасами.

Якщо коротко, українську армію звинуватили ледь не у всіх смертних гріхах, але при цьому осудивши “хаотичні обстріли” російської армії.

Позиція українського офісу Amnesty

Після критики українського суспільства та відповіді української влади Український офіс Amnesty намагається пояснити свою позицію.

Там наголосили, що Amnesty International визнала вторгнення росії на територію України актом агресії та грубим порушенням Статуту ООН, що є злочином згідно з міжнародним правом.

“Як міжнародна організація, Amnesty International займається розслідуванням та документуванням воєнних злочинів під час російсько-української війни. З 24 лютого, дослідники і дослідниці організації задокументували десятки воєнних злочинів і довели, що вони були скоєні російськими військовими”, мовиться в повідомленні.

Зокрема організація має задокументовані дані щодо атак росії на Маріупольський драматичний театр, на житловий будинок та пляжний курорт у Сергіївці, докази щодо воєнних злочинів російських військових в Київській області тощо.

У Amnesty International пообіцяли, що передадуть задокументовані дані у Міжнародний кримінальний суд, що, своєю чергою, сприятиме міжнародному правосуддю та притягненню винних до відповідальності.

В організації уточнили, що усі факти злочинів окупантів збирає окрема команда Департаменту реагування на кризи Amnesty International, яка й займається підготовкою матеріалів.

“З початку повномасштабного вторгнення український офіс адвокатує розслідування та допомагає залучити слідчих-криміналістів інших країн до розслідувань воєнних злочинів на території України”, сказала директорка українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук.

Там додали, що за останні 8 років Amnesty International в Україні проводила публічні кампанії за боротьбу з домашнім насильством, адвокатувала ратифікацію Стамбульської конвенції, фіксувала порушення прав людини в окупованому Криму, займалась освітою з прав людини, взаємодіяла з поліцією з питань дотримання права на свободу мирних зібрань та розслідування нападів на ґрунті ненависті.

“Український офіс Amnesty International співпрацює з державними інституціями та правозахисною спільнотою задля досягнення верховенства права і всебічної реалізації прав людини”, мовиться в релізі.

Попри це, компанія ніяк не прокоментувала слова своїх міжнародних колег.

Реакція української сторони

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр сказала, що Україна дотримується політики відкритості та об’єктивного підходу до дій як агресора, так і наших військових. І якщо є факти порушень з боку наших захисників, то “ми готові до розслідування, але тільки у рамках контексту, а не за голими звинуваченнями”.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна не дозволить паплюжити армію та захисників, і назвав неадекватними спроби Amnesty International урівняти неспровоковану російську агресію і український самозахист.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що звинувачення Amnesty International на адресу ЗСУ є спробою виправдати агресію рф, створивши “фальшиву реальність, у якій всі у чомусь трохи винні”.

Раніше на резонансну заяву неурядової організації відреагували в Офісі Президента. Михайло Подоляк наголосив, що Україна чітко дотримується усіх законів ведення війни і міжнародного гуманітарного права. Також він зазначив, що не можна примусово евакуювати людей, які не хочуть цього робити.