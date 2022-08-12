Amnesty International заперечує, що взяла для звіту про ЗСУ свідчення людей з окупованих територій. Перед цим, українське відомство заявляло, що правозахисники взяли для звіту про ЗСУ свідчення людей з окупованих територій.

Правозахисна організація Amnesty International заперечила звинувачення Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Громадське”.

«Amnesty International категорично спростовує ці звинувачення, які не мають жодних підстав і є абсолютно неправдивими», йдеться у повідомленні на строінці організації.

Організація запевняє, що жодна опитана ними людина не перебувала у російських в’язницях, фільтраційних таборах або окупованих територіях. AI каже, що навіть не має доступу до захоплених росіянами територій.

Окрім того, в організації наголошують, що використовували лише свідчення свідків, які добровільно та в безпечних умовах погодилися відповідати на підконтрольних Україні територіях.

Amnesty International взяла для звіту про ЗСУ свідчення людей, утримуваних на окупованих територіях