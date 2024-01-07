“Запобіжник у рушниці вже знято”: сестра Кім Чен Ина пригрозила Сеулу

Сестра північнокорейського диктатора Кім Е Чен вкотре пригрозила Південній Кореї “повним знищенням”. За її словами, саме Сеул нібито веде до конфронтації та загрожує КНДР.

Водночас, вона визнала, що напередодні Північна Корея влаштувала провокацію біля берегів Південної Кореї. Про це повідомляють державні ЗМІ КНДР, передає НСН.

Сестра Кім Чен Ина пригрозила Сеулу

Кім Е Чен визнала, що протягом 5-6 січня армія КНДР провела артилерійські стрільби поблизу кордону з Південною Кореєю, випустивши сотні боєприпасів у море поблизу прикордонного острова Йонпхендо. Сестра диктатора назвала ці дії “обманною операцією”.

За її словами, мета артилерійського вогню поблизу кордонів Південної Кореї полягала в оцінці практичної розвідувальної спроможності південнокорейських військових. При цьому вона додала, що КНДР нібито випустила не артилерійські снаряди, а “вибухову речовину, яка імітує шум 130-міліметрової зброї”.

У той же час Кім Е Чен пригрозила Південній Кореї військовою конфронтацією. За її словами, північнокорейська армія нібито вже перебуває у бойовій готовності.

“Ще раз уточнюю одну річ: запобіжник у рушниці нашої армії вже знято. Як ми вже заявили, наша армія завдасть негайного вогневого удару по військовим злочинцям Республіки Корея у разі найменших провокацій з їхнього боку”, – видала Кім Е Чен.

Сестра диктатора додала, що “упертість і непоступливість” Сеула спричинять “незворотні лиха”. При цьому вона цинічно назвала армію Південної Кореї воєнними злочинцями.

“Безперервний прояв непоступливості з такими словами, як так званий принцип реагування – “негайно, потужно і до кінця”, який воєнні злочинці частіше твердять останнім часом, може призвести до моментальної загибелі, примусової смерті та кінця. Прорахунок, помилкове припущення, впертість і непоступливість спричинять незворотні лиха”, – заявила сестра північнокорейського диктатора.

Раніше ми писали: КНДР третій день поспіль обстрілює берегову лінію на кордоні з Південною Кореєю – ЗМІ