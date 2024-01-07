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Війна

КНДР третій день поспіль обстрілює берегову лінію на кордоні з Південною Кореєю – ЗМІ

Журналіст
КНДР третій день поспіль обстрілює берегову лінію на кордоні з Південною Кореєю – ЗМІ

Армія КНДР третій день поспіль обстрілює берегову лінію в районі островів на кордоні з Південною Кореєю.

Як передає НСН, про це повідомляє Yonhap.

За словами співрозмовника, Збройні сили Північної Кореї проводять навчання на північ від південнокорейського прифронтового острова Йонпхен приблизно з 16:00 години за місцевим часом.

Округ Онджін, який має юрисдикцію над північно-західними островами Південної Кореї, видав попередження прикордонним островам, оскільки з боку Північної Кореї було чути артилерійський вогонь.

Зазначається, що Північна Корея вже третій день поспіль проводить навчання з бойовою стрільбою зі свого південно-західного узбережжя, підвищуючи напругу біля морського кордону з сусідньою Південною Кореєю.

Як повідомлялось, у п’ятницю КНДР випустила близько 200 артилерійських снарядів поблизу двох південнокорейських західних прикордонних островів Йонпхен та Пенгньон, що спонукало мешканців островів шукати безпечного притулку, а південнокорейські військові у відповідь провели там навчання з бойовими стрільбами.

У суботу Пхеньян випустив ще 60 артилерійських снарядів поблизу кордону з Південною Кореєю.

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