КНДР третій день поспіль обстрілює берегову лінію на кордоні з Південною Кореєю – ЗМІ

Армія КНДР третій день поспіль обстрілює берегову лінію в районі островів на кордоні з Південною Кореєю.

Як передає НСН, про це повідомляє Yonhap.

За словами співрозмовника, Збройні сили Північної Кореї проводять навчання на північ від південнокорейського прифронтового острова Йонпхен приблизно з 16:00 години за місцевим часом.

Округ Онджін, який має юрисдикцію над північно-західними островами Південної Кореї, видав попередження прикордонним островам, оскільки з боку Північної Кореї було чути артилерійський вогонь.

Зазначається, що Північна Корея вже третій день поспіль проводить навчання з бойовою стрільбою зі свого південно-західного узбережжя, підвищуючи напругу біля морського кордону з сусідньою Південною Кореєю.

Як повідомлялось, у п’ятницю КНДР випустила близько 200 артилерійських снарядів поблизу двох південнокорейських західних прикордонних островів Йонпхен та Пенгньон, що спонукало мешканців островів шукати безпечного притулку, а південнокорейські військові у відповідь провели там навчання з бойовими стрільбами.

У суботу Пхеньян випустив ще 60 артилерійських снарядів поблизу кордону з Південною Кореєю.

Читайте ще: Китай у 10 разів збільшив поставки високоточних верстатів для ВПК Росії – FT