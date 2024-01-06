Ще одна війна? КНДР другий день поспіль обстрілює прикордоння Південної Кореї

КНДР другий день поспіль обстрілює прикордоння Південної Кореї. Через загострення останній довелося провести евакуацію населення, передає НСН.

КНДР лише за сьогодні випустила близько 60 артилерійських снарядів у води біля південнокорейської групи островів Епхендо.

Обстріли в районі розмежувальної лінії в Жовтому морі, біля островів Пенньондо та Йонпхьондо тривають другий день поспіль. Вчора було випущено 260 снарядів. Це змусило жителів островів евакуюватись, а південнокорейських військових провести навчання з бойовою стрільбою у відповідь.

Фактично КНДР обстрілює морський кордон між країнами під виглядом навчань. Боєприпаси падають у буферну зону Жовтого моря.

Південна Корея закликала КНДР негайно припинити обстріли, оскільки “це акт, який загрожує миру на Корейському півострові та посилює напруженість”.

Як повідомляють державні ЗМІ Північної Кореї, нові гучні погрози Кім Чен Ина пролунали під час його зустрічі з вищим офіцерським складом армії КНДР.

Диктатор виріши проаналізувати ситуацію з безпекою на Корейському півострові й дійшов висновку, що вона нібито щоденно наближається до межі збройного конфлікту.

На тлі цього Кім Чен Ин вкотре почав наполягати на “подальшому загостренні заповітного меча для захисту безпеки й миру КНДР”.

Чим динамічніше розвивається корейська революція, тим відчайдушніше американські імперіалісти і клан Республіки Корея (офіційна назва Південної Кореї. – ред.) намагаються її зупинити, – цинічно збрехав диктатор.

Окрім того, Кім Чен Ин закликав до смертельного удару та тотального знищення вказаних країн, якщо вони, мовляв, наважаться на “військову конфронтацію й провокацію проти КНДР”.

За його словами, Північна Корея повинна буде мобілізувати всі найжорсткіші сили і засоби, “не вагаючись ні на хвилину”.

Зазначимо, що деякі експерти стверджують: чим сильнішим буде загострення на Корейському півострові, тим гірше росії. Адже навряд чи КНДР буде допомагати їй зброєю, коли сама потребуватиме останньої. Така ж ситуація, до речі, і з Іраном.

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