Китай у 10 разів збільшив поставки високоточних верстатів для ВПК Росії – FT

Після початку повномасштабної війни в Україні Китай у 10 разів збільшив постачання високоточних верстатів для військової промисловості РФ.

І тепер виробники цієї країни домінують в торгівлі високоточними пристроями з числовим програмним управлінням, життєво важливими для ВПК Росії.

Про це пише The Financial Times, повідомляє НСН із посиланням на УНІАН.

Різке зростання поставок сучасних верстатів, що дозволяють виконувати надзвичайно точну фрезерну обробку металу, стурбувало союзників України, які намагаються обмежити доступ Росії до цього обладнання.

За даними російської митниці, у липні китайські виробники поставили обладнання на 68 мільйонів доларів, хоча цей показник у лютому 2022 року становив 6,5 мільйона доларів.

Російський імпорт інструментів з ЧПУ з ЄС різко скоротився у зв’язку з посиленням обмежень з лютого 2022 року. Аналітики вважають, що Москва прагне отримувати інструменти з ЧПУ з джерел, які не підпадають під міжнародний контроль.

Митні декларації показують, що в липні на частку пристроїв з ЧПУ китайського походження припало 57% російського імпорту за вартістю, тоді як до війни цей показник становив всього 12%. Крім того, РФ імпортує значні обсяги інструментів з ЧПУ, вироблених на Тайвані і в Південній Кореї.

У листопаді США ввели масштабні санкції щодо всіх великих російських імпортерів інструментів з ЧПУ, в тому числі і тих, хто перевіз обладнання на суму менше 200 тисяч доларів з моменту вторгнення в лютому минулого року. Китайські компанії, які продовжують торгувати з російськими імпортерами, тепер ризикують потрапити під санкції США, які поставлять під загрозу їх здатність торгувати на інших ринках.

Пекін наполягає на тому, що не постачає смертоносну зброю до Москви, і заперечує підтримку військових дій РФ, але також відкидає застосування санкцій. Китайські поставки товарів, включаючи нафту, обладнання, споживчі товари та авто, допомагають підтримати постраждалу від санкцій російську економіку. Голова КНР Сі Цзіньпін в жовтні повідомив російському лідеру Володимиру Путіну, що річний обсяг торгівлі між двома країнами досяг “історичного максимуму” і становить майже 200 мільярдів доларів.

Аллен Маггард, аналітик Вашингтонської організації c4ads, що займається аналізом конфліктів, каже, що верстати з ЧПУ можуть “швидко виробляти складні компоненти з металу та інших жорстких матеріалів з постійним ступенем точності і акуратності”. Ці якості роблять такі верстати цінними для оборонного виробництва. Крім того, вони часто це великогабаритне обладнання, що робить їх складнішими для контрабанди до Росії із Заходу, ніж менші компоненти, такі як мікрочіпи.

Аналіз експортних документів показує, що деякі великі виробники мають тісні зв’язки з Народно-визвольною армією Китаю.

Як Росія застосовує китайські пристрої з ЧПУ, які вона імпортувала, поки неясно. Можливо, російські оборонні заводи тільки “починають використовувати китайські верстати з ЧПУ”

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