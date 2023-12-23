Китай збільшив військову активність навколо Тайваню – КНР активізувала літаки та кораблі

Влада Тайваню 23 грудня повідомила про активність китайських військових літаків і кораблів навколо острова. Літаки КНР, зокрема перетнули чутливу серединну лінію Тайванської протоки. Про це пише Reuters, передає НСН.

Китай збільшив військову активність навколо Тайваню

Міністерство оборони Тайваню заявило, що о 13:30 у суботу, 23 грудня, за місцевим часом були виявлені винищувачі J-10, J-11 і J-16, а також літаки раннього попередження в повітряному просторі на північ, центр і південний захід від Тайваню.

Десять літаків перетнули серединну лінію Тайванської протоки і райони поблизу неї, працюючи з китайськими військовими кораблями для проведення “спільного патрулювання бойової готовності”, заявило міністерство.

“Середня лінія” колись служила неофіційним кордоном між двома сторонами, але тепер китайські літаки регулярно пролітають над нею.

Тайвань направив власні сили для моніторингу, зазначили в міністерстві.

Китай не коментує свою нещодавню військову активність поблизу Тайваню. Раніше КНР заявляв, що такі дії спрямовані на запобігання “змови” між тайванськими сепаратистами і Сполученими Штатами та захист територіальної цілісності Китаю.

Наразі в Тайвані триває передвиборча кампанія перед президентськими і парламентськими виборами, які відбудуться 13 січня

Демократично керований Тайвань, який Китай вважає своєю територією, вже чотири роки скаржиться на регулярні китайські військові патрулі і навчання поблизу острова.

Уряд Тайваню, який неодноразово пропонував переговори з Китаєм, відкидає претензії Пекіна на суверенітет і каже, що тільки жителі острова можуть вирішувати своє майбутнє.

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