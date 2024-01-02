Росіяни летіли атакувати Україну, але розбомбили село під Воронежем (фото, відео)

Росіяни летіли атакувати Україну під час масштабного обстрілу сьогодні, 2 січня, але розбомбили село під Воронежем. Спочатку у мережі з’явилися відео наслідків «дружнього вогню», а потім інформацію офіційно підтвердила російська влада, передає НСН.

Під вогнем російської авіації сьогодні перебувала Петропавлівка Воронезькій області. Тут зруйновано будинки. Відео і фото опублікували у мережі.

В українських Телеграм-каналах одразу з’явилася інформація про «дружній вогонь». А от російські ЗМІ, як завжди, брехали про обстріл з боку ЗСУ.

Згодом росіянам таки довелося визнати правду.

У Петропавлівці вибухнув російський боєприпас. Про це заявив губернатор Воронезької області Гусєв. Що саме це був за боєприпас, не повідомляється.

«Шановні жителі Воронезької області, сьогодні зафіксовано аварійне сходження нашого боєприпасу в Острогозькому районі. Обійшлося без постраждалих, але руйнування зафіксовано, попередньо, у семи домоволодіннях. …Поставив завдання колегам в уряді Воронезької області — у максимально короткі терміни вирішити завдання з виплатами компенсацій та будівництвом нового житла», — заявив голова регіону у своєму телеграм-каналі.

Також заяву зробило міноборони РФ.

2 січня близько 9.00 при виконанні польоту літака ВКС над населеним пунктом Петропавлівка у Воронезькій області відбулося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу, постраждалих немає. Пошкодження зазнали шість приватних будівель. Проводиться розслідування обставин того, що сталося. На місці працює комісія для оцінки характеру пошкоджень та надання допомоги у відновленні будинків, – йдеться у повідомленні

Розбомбили село під Воронежем: фото, відео

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