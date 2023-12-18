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Винні “Сталкер” та “Козаки”: на росії звинуватили Україну ще в одному “злочині”

на росії звинуватили Україну

Російських школярів “вербують” через соцмережі, а відеоігри малюють “негативний образ РФ”. Таку заяву зробила віцеспікер Державної Думи РФ Ганна Кузнєцова під час чергового засідання.

Вона також поділилася із колегами, як саме “київський режим” впливає на російських дітей. Про це пише Телеграф, передає НСН.

На росії звинуватили Україну ще в одному “злочині”

“Бойовики використовують соціальні мережі для листування зі школярами, схиляють їх до деструктивних дій. Багато каналів та закритих чатів у російськомовному сегменті, які пропагують тероризм та екстремізм, суїциди, модеруються з території України агентами СБУ”, — сказала Кузнєцова.

Речник Держдуми розповіла і про вплив проукраїнських відеоігор на неповнолітніх. Нібито через них у дітей може сформуватись “негативний образ росії”. Але вона не перерахувала відеоігри, які мала на увазі.

Своїм колегам Кузнєцова запропонувала направити звернення до Росспоживнагляду та Роскомнагляду. Вона сказала, що там мають пропрацювати комплекс заходів для захисту від загроз, які походять від України через відеоігри.

Реакції користувачів у соцмережах

У соціальних мережах бурхливо відреагували на заяви Кузнєцової про небезпеку проукраїнських відеоігор. Хтось із користувачів вирішив пожартувати, а хтось же написав, що думає про саму спікерку Держдуми.

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Деякі коментатори вирішили поділитися своїми припущеннями, які ж ігри мала на увазі Кузнєцова. Так, найчастіше зустрічалися варіанти “Козаки” та “Сталкер”. Зазначимо, що ці відеоігри створила українська приватна компанія GSC Game World.

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