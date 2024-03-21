Всіх відправили на гарматне м’ясо: на росії закриють дві колонії

Найближчим часом на росії закриють дві колонії. Це пов’язано з тим, що майже всіх ув’язнених відправили на війну проти України.

Про це повідомляє The Insider, передає НСН.

Уповноважений із прав людини в РФ Марк Денисов похвалився, що кількість скарг на роботу колоній у регіоні зменшилася рівно на чверть, порівняно з 2022 роком. Щоправда, пов’язано це з тим, що самих ув’язнених стало менше — їх усіх відправили на війну до України.

“Разове велике скорочення кількості засуджених в умовах СВО підштовхнуло декого відрапортувати наверх про необхідність закриття пенітенціарних установ росії з метою оптимізації, економії. Ці установи буде закрито вже цього року і в нашому краї”, – сказав Денисов.

Однак він припустив, що закриття колоній – тимчасове явище, і потім їх зрештою знову доведеться відкрити.

“Війна рано чи пізно закінчиться. Усе повернеться на своє місце, адже соціальна структура суспільства не змінилася. Через п’ять років матимемо переліміт порушень прав засуджених і болісно, втридорога розгортатимемо нові пенітенціарні установи”, – припустив Денисов.

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