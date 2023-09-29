Влада США подала позов проти компанії Tesla: причина

28 березня, влада США подала позов проти компанії Tesla. Компанію звинувачують у жорстокому переслідуванні чорношкірих працівників на заводі в Каліфорнії. Про це повідомляє видання “Букви”, передає НСН.

Влада США подала позов проти компанії Tesla

Комісія з рівних можливостей працевлаштування США (EEOC) заявила у позові, поданому до федерального суду в Каліфорнії, що з 2015 року до теперішнього часу темношкірі працівники заводу Tesla регулярно зазнавали расистських образ.

Tesla не змогла розслідувати скарги на расистську поведінку та звільнила або іншим чином помстилася працівникам, які повідомили про цькування, йдеться в позові EEOC.

Компанія стикається з кількома іншими позовами про расову дискримінацію, включаючи груповий позов працівників заводу у Фрімонті та позов Каліфорнійського агентства з прав громадян. У цих випадках компанія заявила, що не терпить дискримінації та серйозно ставиться до скарг працівників.

Як відреагували у Tesla

Tesla намагається заперечити подібні претензії з боку Департаменту цивільних прав Каліфорнії, аналога EEOC на рівні штату. Департамент стверджує, що Tesla дискримінувала темношкірих працівників при прийнятті рішень щодо оплати праці, просування по службі та призначення на роботу.

У позові департаменту йдеться про порушення законодавства Каліфорнії, тоді як у справі EEOC йдеться про аналогічні федеральні закони.

Компанія стверджувала, що позов департаменту Каліфорнії був політично вмотивованим, і стверджувала, що агентство порушило закон штату, подавши позов, не повідомивши компанію про всі претензії та не давши їй шансу врегулювати.

Каліфорнійський суддя минулого року відхилив клопотання Tesla про закриття цієї справи та зараз розглядає різні питання, пов’язані з досудовим відкриттям.

Крім того, колишній темношкірий оператор ліфта на заводі у Фремонті Оуен Діас домагається третього суду за своїм позовом у 2017 році, стверджуючи, що він піддався жорстоким расовим переслідуванням після того, як у квітні присяжні присудили йому 3,2 мільйона доларів.

У 2021 році інше журі присудило Діасу 137 мільйонів доларів, але федеральний суддя сказав, що це надмірно, і Діаз вирішив провести новий судовий процес замість скороченої компенсації в 15 мільйонів доларів.

Tesla також стикається з колективним позовом у суді штату Каліфорнія щодо ймовірного жорстокого поводження з чорношкірими фабричними.

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