У російській федерації хочуть розширити список екстремістських рухів. Міністерство юстиції РФ вже подало до Верховного суду позов про заборону ЛГБТ-руху. Про це повідомляє російський мін’юст, передає НСН.

В РФ істерія навколо ЛГБТ досягла піку: Мін’юст пропонує саджати у в’язницю

“В рамках реалізації повноважень Мін’юсту Росії до Верховного суду подано адміністративну позовну заяву про визнання Міжнародного громадського руху ЛГБТ екстремістським і про заборону його діяльності на території Російської Федерації”, – йдеться у повідомленні російського мін’юсту.

Таке рішення пояснюється тим, що в діяльності ЛГБТ-руху відповідно до статті 1 федерального закону “Про протидію екстремістської діяльності” виявили ознаки і прояви екстремістської спрямованості, в тому числі спонукання до соціальної та релігійної ворожнечі. Суд розгляне справу 30 листопада.

У разі позитивного рішення суду, використання ЛГБТ символіки в публічному просторі можуть кваліфікувати за статтею 20.3 КоАП “Публічна демонстрація атрибутики або символіки екстремістської організації”, яка передбачає штраф до 2 тисяч рублів або адмінарешт на термін до 15 діб, для посадових осіб і юросіб – штраф до 4 тисяч і до 50 тисяч рублів.

При цьому фінансування організацій, що захищають права ЛГБТ, можуть кваліфікувати як фінансування екстремістської діяльності за статтею 282.3 КК, яка передбачає штрафи від 300 тисяч до 700 тисяч рублів, примусові роботи від року до чотирьох років або до восьми років колонії.

Водночас невідомо, як будуть кваліфікувати приналежність до ЛГБТ. Річ у тім, що за участь в екстремістських організаціях в Росії передбачено покарання у вигляді штрафів, виправних робіт або до шести років позбавлення волі. Якщо ж при цьому використовувалося службове становище, то до 12 років.

Раніше ми писали: Чи можуть вчителі і учні говорити російською у школі на перервах – відповідь омбудсмена