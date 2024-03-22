Пєсков назвав “сво” війною та зізнався, що Кремль хоче знищити Україну

Речник президента росії Дмитро Пєсков назвав “сво” війною, проти окупантів на фронті воює “компашка” колективного Заходу.

Про це Пєсков сказав журналістам aif.ru, передає НСН.

Це чи не перша офіційна заява російських окупантів, у якому вони вживають формулювання “війна”, а не “сво”.

“Так, це починалося як спеціальна військова операція, але тільки-но там утворилася ця компашка, коли колективний Захід став учасником цього на боці України, для нас це вже стало війною”, – заявив речник президента росії.

Також Пєсков заявив, що нібито “частину території росії де-факто окуповано київським режимом, потрібно звільнити нові регіони та убезпечити людей там”. Окремо Пєсков заявив, що Україну треба знищити як державу, адже вона загрожує територіальній цілісності РФ.

“РФ не може допустити існування на своїх кордонах держави, яка має задокументований намір використовувати будь-які методи, щоб відібрати у неї Крим, не кажучи вже про територію нових регіонів”, – сказав Пєсков.

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