В іранських дронах-камікадзе знайшли європейські деталі: Україна передала G7 звіт

Київ стверджує, що в іранських дронах-камікадзе, які росія використовує для постійних атак України, виявили багато європейських компонентів. Про це повідомляє “Дзеркало тижня”, передає НСН.

В іранських дронах-камікадзе знайшли європейські деталі

У 47-сторінковому документі, представленому українським урядом країнам G7 у серпні, стверджується, що за попередні три місяці було здійснено понад 600 атак на міста з використанням безпілотних літальних апаратів (БПЛА), що містять західні технології.

Згідно з документом, отриманим Guardian, 52 компоненти, вироблені західними компаніями, були виявлені в безпілотниках Shahed-131 і 57 і у моделі Shahed-136, яка має дальність польоту 2000 км і швидкість 180 км/год.

П’ять європейських компаній, у тому числі польська дочірня компанія британської транснаціональної корпорації, названі як оригінальні виробники виявлених компонентів.

“Серед виробників є компанії зі штаб-квартирами в країнах санкційної коаліції: США, Швейцарії, Нідерландах, Німеччині, Канаді, Японії та Польщі”, – йдеться в доповіді.

У Shahed-136 було виявлено паливний насос, виготовлений у Польщі німецькою компанією Ti Automotive Gmbh, материнською компанією якої є британська транснаціональна корпорація TI Fluid Systems, а також мікроконтролер з вбудованою флеш-пам’яттю і низьковольтний стабілізатор напруги з інгібітором, виготовлений швейцарською компанією STMicroelectronics.

TI Fluid Systems не відповіла на запит про коментарі. Їхнє обладнання можна вільно придбати у роздрібних торговців по всій Європі, однак компанія раніше заявляла, що не продає свою продукцію до Ірану.

“Ми працюємо з більш ніж 200 тисячами клієнтів і тисячами партнерів по всьому світу. Ми не дозволяємо і не потураємо використанню нашої продукції не за призначенням”, – заявили в STMicroelectronics.

Крім того, у Shahed-136 була виявлена інтегральна схема буферного мережевого драйвера і транзистор виробництва International Rectifier, дочірньої компанії німецької фірми Infineon Technologies AG.

У моделі Shahed-131 українські експерти ідентифікували 14-канальну інтегровану схему управління живленням та мікропроцесор голландської компанії NXP Semiconductor, а також силовий транзистор та інтегральну мікросхему від International Rectifier.

Також було знайдено 32-розрядний мікроконтролер, 32-розрядний процесор, мікроконтролер з вбудованою флеш-пам’яттю і стабілізатор падіння дуже низької напруги з інгібітором виробництва STMicroelectronics, а також мікросхему GPS-трекера виробництва швейцарської фірми U-blox.

“U-blox рішуче засуджує вторгнення Росії в Україну. Відразу після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року U-blox припинила всі продажі в Росію, Білорусь і на території, окуповані російською армією в Україні, незалежно від цільового використання. Нещодавно U-blox також вирішила не продавати продукцію членам Євразійського економічного союзу (зони вільної торгівлі з Росією)”, – заявив представник U-blox.

В документі також йдеться:

Пауза в атаках, що тривала з 17 листопада по 7 грудня 2022 року, ймовірно, пов’язана з адаптацією безпілотників, призначених для теплого клімату, до української зими, і це може свідчити про додаткову співпрацю між Росією та Іраном у виробництві та модернізації Shahed-136/131.

Поставки БПЛА Shahed-136/131 з Ірану до Росії відбуваються через Каспійське море. З Тегерана безпілотники доставляються в іранський порт Амірабад, звідки їх відправляють до російського портового міста Махачкала.

Маркування на електронних компонентах безпілотників, які використовувалися в Україні протягом останніх місяців, було знищено, ймовірно, за допомогою лазера, а російські сили почали використовувати назви “Герань-1” і “Герань-2” для безпілотників, що, схоже, є частиною угоди між Іраном і Росією з метою приховування ролі Тегерана.

На початку липня в Україні було збито нову модель Shahed-136 з маркуванням Y002, яка можливо, була зібрана на новому виробничому об’єкті в Росії. Цей зразок мав іншу форму крила, що також може свідчити про виробництво на новому місці.

Росія та Іран вже працюють над новим двигуном для Shahed-136, який має забезпечити кращу швидкість і дальність польоту.

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