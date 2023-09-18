“Укрзалізниця” планує створити представництво в Брюсселі – Олександра Василенко

АТ “Укрзалізниця” планує створити представництво при Європейському союзі, яке буде розташоване в Брюсселі. Про це повідомляє директорка міжнародних представництв «Укрзалізниці» Олександра Василенко під час брифінгу в «Медіацентрі Україна — Укрінформ», передає НСН.

“Укрзалізниця” планує створити представництво в Брюсселі

За словами Василенко, це важливо для компанії, особливо в контексті євроінтеграції, оскільки це дозволяє отримати максимально швидкий доступ і оперативно вирішувати питання.

“По-перше — це Європейський Союз, це доступ до європейських інституцій. Оскільки питання і сертифікації, і європейської інтеграції нашої компанії до європейського ринку буде вимагати дуже великої кількості контактів саме в Брюсселі, з представниками не тільки Європейської Комісії, а й також з представниками наших країн-партнерів”, — пояснила директорка.

Василенко також повідомила, що окрім фізичного представництва “Укрзалізниці” в Польщі, компанія також має представництва в різних країнах, включаючи країни Балтії, Словаччину, Угорщину, Молдову та Румунію.

“Це чотири людини на сьогодні, які фізично знаходяться в інших країнах і там на місці вирішують як стратегічні питання співпраці, так і операційні питання. Тобто, якщо виникають якісь проблемні моменти, наприклад затримки вагонів чи аварійні ситуації, вони знаходяться там, щоб це максимально оперативно вирішити. На сьогодні найбільший склад, звісно, це Польща”, — додала вона.

Нагадаємо, що у липні «Укрзалізниця» зареєструвала у Польщі компанію Ukrainian Railways Cargo Poland, яка надаватиме послуги з вантажних перевезень й координуватиме співпрацю з партнерами у країнах Євросоюзу. На першому етапі своєї роботи дочірня компанія надаватиме комплексні послуги вантажоперевезень, координацію роботи з європейськими операторами, вантажоперевізниками, прикордонними переходами, контроль за рухом рухомого складу товариства за кордоном.

Також вивчається питання про вихід із аналогічною послугою в Словаччину та Угорщину.

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