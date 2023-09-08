«Укрзалізниця» остаточно дерусифікувала квитки

«Укрзалізниця» повністю дерусифікувала квитки. У системі сервісу купівлі електронних квитків виправили технічну помилку, через яку деяка інформація на квитках могла писатися російською мовою.

Про це йдеться в повідомленні на сайті омбудсмена, передає НСН.

Перевірку «Укрзалізниці» Кремінь розпочав наприкінці липня. Тоді у посадковому документі міжнародного сполучення виявили, що відомості для пасажира, умовні позначки і типи вагонів під час повернення квитка на сайті були подані лише недержавною мовою.

У компанії пояснили цю ситуацію технічною помилкою в системі сервісу придбання електронних квитків. Кажуть, що оперативно її виправили.

В «Укрзалізниці» також поінформували, що російська мова може застосовуватися на проїзних документах відповідно до Угоди про міжнародне пасажирське сполучення, проте наразі за внутрішнім рішенням застосування мови країни-агресора припинили.

Окрім зміни мови квитків, компанія-перевізник планує замінити інформаційні вивіски, піктограми, стенди, штампи, печатки, посвідчення працівників та бланки. А також — перейменувати деякі роздільні та зупинні пункти, змінити мову нанесення інформації на вантажних вагонах тощо.

«Завдяки пильності та активній громадянській позиції пасажирів прикру помилку оперативно виправлено. Розраховуємо на подальшу принциповість “Укрзалізниці” у питанні дотримання мовного законодавства, реалізації Програми дерусифікації та дотримання мовних прав українців», підсумував Кремінь.

Нагадуємо, наприкінці липня українська театральна режисерка та громадська діячка Катерина Чепура опублікувала у Facebook скриншот посадкового документа на потяг Перемишль — Львів під час його повернення через сервіс «Укрзалізниці».

Режисерка розповіла, що в сервісі повернення квитків усі дані описані лише російською та англійською. Водночас у коментарях під дописом зауважили, що самі квитки заповнені українською та англійською. Однак інформація про відсутність української мови в міжнародних квитках викликала обурення серед користувачів.

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