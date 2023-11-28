У Німеччині українців змусять працевлаштуватися: що відомо

Українців у Німеччині будуть прискорено працевлаштовувати. Планується пошук роботи для 200 тис. біженців із нашої, які завершили інтеграційний курс. Про це повідомляє Handelsblat, передає НСН.

У Німеччині українців змусять працевлаштуватися

Раніше уряд Німеччини оголосила про новий підхід у працевлаштуванні українських біженців. Зараз у країні працюють лише близько 20% працездатних біженців. Новий план уряду ФРН передбачає, що більше 400 центрів зайнятості по всій Німеччині частіше запрошуватимуть українців на консультації.

“Ми ведемо переговори з великими компаніями – від виробництва до логістики та роздрібної торгівлі. Але ми також хочемо залучити середній бізнес”, – розповів Даніель Терценбах, спецпредставник із питань інтеграції біженців на ринок праці.

Як зазначають експерти, пришвидшена інтеграція українських біженців піде на користь не лише Німеччині, але й Україні. Українці зможуть повернутися додому, маючи новий професійний досвід та знання.

“Якщо вони всі добре інтегруються і працюватимуть за кордоном, то це, безумовно, зіграє свою роль у відбудові України”, – підсумував Терценбах.

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