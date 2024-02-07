У Польщі запропонували частково закрити небо над Україною: що для цього треба

За словами польського політолога і журналіста Марека Сієранта, необхідно негайно хоча б частково закрити небо над Україною, і Польща може взяти на себе ініціативу в цьому питанні. Передає НСН.

У Польщі запропонували частково закрити небо над Україною

Висловивши свою думку у ефірі 24-го каналу, Марек Сієрант прокоментував заяву колишнього командувача Сухопутних військ Польщі Вальдемара Скшипчака, який заявив, що Північноатлантичний альянс, за згодою від Києва, повинен взяти на себе обов’язок збивати російські ракети над територією України, які направляються у бік Польщі, та перед тим попередити Кремль про це.

За словами Сієранта, наразі відповідних заяв від чинного політичного та військового керівництва Польщі не було, проте це було б правильно.

“Поки що таких офіційних політичних заяв у Польщі не було. Ба більше, не було також від військових. Але ми повинні розуміти, що така річ, звичайно, розглядається”, – сказав політолог.

Він розповів, що нещодавно у Польщі пройшло опитування на предмет, чи потрібно домовлятися з Україною про збиття російських ракет, які прямують над нею у напрямку Польщі.

“Я вважаю, що це було б правильно”, – наголосив політолог.

Сієрант зазначив, що таким чином можна було б, хоча б, частково закрити небо над Україною, зокрема, на заході держави. Тоді Україна зможе певні системи ППО направити на схід та захищати, наприклад, Дніпро чи Одесу, які не мають такого захисту, як Київ. Водночас фахівець заявив, що навіть такі заходи майже запізні, бо треба було їх запроваджувати значно раніше.

“Ми, українські та польські активісти, про це говорили з перших днів війни – щоб закрили небо над Україною, принаймні частково, хоча б, на 100–200 кілометрів, щоб тил України був безпечним, щоб там можна було виробляти зброю, зберігати передану зброю, гуманітарну допомогу, навчати військових”, – вважає журналіст.

Зокрема, він пригадав наслідки атак на Яворівський полігон, що розташований поряд з українсько-польським кордоном. Тоді там загинули українці, які проходили відповідні навчання.

Політолог додав, якщо вдасться домовитися про часткове закриття неба, треба буде все дуже ретельно прорахувати, щоб уламки ракет якомога рідше падали на українські житлові будинки, школи, шпиталі, іншу інфраструктуру.

За його словами, Росія весь час демонструє погрози сусіднім країнам, та польський уряд не повинен допускати, щоб ракети окупантів залітали на територію Польщі, бо рано чи пізно це призведе до трагедії. Він додав, що загроза є не тільки для Польщі та Прибалтійських держав – під удар можуть потрапити Швеція, Норвегія, Фінляндія. Також деякі фахівці кажуть, що удар може бути завданий з Придністров’я по Молдові.

“Тому всі потрібно бути згуртованими та готуватися до найгіршого сценарію”, – наголошує Сієрант.

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